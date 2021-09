Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Knapp 60 Meter Kupferrohr entwendet

Bremerhaven (ots)

Zwischen dem 1. September und dem gestrigen Mittwochnachmittag, 8. September, kam es in Bremerhaven-Lehe zu einem Diebstahl aus einem Mehrfamilienhaus.

Unbekannte Täter verschafften sich unberechtigt Zugang zu einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Wurster Straße und entwendeten circa 60 Meter Kupferrohr. Um an das Edelmetall zu gelangen, wurden teilweise Leisten aus dem Fußboden gerissen und Heizkörper abmontiert. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

