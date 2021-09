Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei nimmt Einbrecher fest

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Am späten Nachmittag des 07.09.2021 wurden Passanten im Ortsteil Twischkamp auf einen Einbruch in eine Gartenbude aufmerksam und alarmierten die Polizei. Gegen 17.15 Uhr kletterte ein Mann über den Zaun einer Parzelle im Weg 30. Der Täter öffnete dort gewaltsam eine Tür und drang in das Häuschen ein. Die Polizei war schnell am Tatort und umstellte sofort das Grundstück. Der Einbrecher versuchte sich in einem Busch zu verstecken. Der 30-Jährige wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen § 243 Besonders schweren Fall des Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell