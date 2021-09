POL-Bremerhaven: Bei Einbruch Bargeld und Schmuck gestohlen - Zeugen gesucht

Polizei Bremerhaven

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten am Sonntag, 15. August ein oder mehrere Täter aus, um in ein Einfamilienhaus an der Straße Ackerweg in Bremerhaven-Lehe einzubrechen.

Gegen 9 Uhr hatten die Bewohner das Haus verlassen. Als sie gegen 23 Uhr zurückkehrten, stellten sie den Einbruch fest. Im Haus waren zahlreiche Schränke und Zimmer durchwühlt worden. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld und entkamen unentdeckt. Die Ermittler warnen vor dem Ankauf von Schmuck mit unbekannter Herkunft. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0471/953-3321 entgegen.

