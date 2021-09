Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Sicherheitsdienst hält Ladendiebe fest

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 06.09.2021 kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in Bremerhaven-Lehe. Gegen 19.30 Uhr betraten drei 'Kunden' das Geschäft in der Hafenstraße und stopften sich gegenseitig Wacholder Schinken, Bockwurst, Mettenden, Heringsfilets, Putenbrust und andere Lebensmittel im Wert von über 100 Euro in ihre Rucksäcke. An der Kasse wollten die Ladendiebe im Alter von 19-26 Jahren lediglich ein paar Bier bezahlen. Der Sicherheitsdienst hatte die jungen Männer stets im Auge und hielt die Beschuldigten bis zu Eintreffen der Polizei fest.

