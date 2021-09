Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Bürocontainer - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende (zwischen Freitag, 3. September, 18 Uhr und Montag, 6. September, 4 Uhr) in Bremerhaven-Mitte einen Container aufgebrochen, der als Büro dient. Die Einbrecher verschafften sich auf einem Firmengelände an der Straße Am Gitter gewaltsam Zugang zu dem Container. Hier gelangten sie an die Schlüssel von zwei Transportern. Entwendet wurden ein weißer VW Crafter und ein ebenfalls weißer Citroen Jumper mit rotem Firmenlogo. Neben den Fahrzeugen wurden Computer, Laptops und Monitore erbeutet.

Die Polizei ermittelt und fragt: Wer kann Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang geben? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/ 953-4444 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell