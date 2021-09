Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schülerin öffnet Fondtür

Am Morgen des 06.09.2021 kam es zu einem Verkehrsunfall in Grünhöfe. Gegen 07.50 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau mit ihrem PKW die Straße Auf der Bult stadtauswärts und hielt an einer Bushaltestelle an. Hier öffnete die 7-jährige Tochter auf dem Rücksitz selbstständig die Fondtür um das Fahrzeug zu verlassen. Dabei achtete weder die Mutter als Verantwortliche, noch die Schülerin auf den Verkehr. Bei Öffnen der Autotür kam es zu einer Kollision mit einem 17-Jährigen, der hier gerade mit seinem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs war. Der junge Mann konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Bei dem Unfall entstand leichter Sachschaden.

