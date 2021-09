Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Durchfahrt gesperrt

Bremerhaven (ots)

Aufgrund von Leitungsarbeiten musste in der Parkstraße, im Bereich der Bahnunterführung zwischen Kransburger Straße und Am Parkbahnhof, eine Baustelle eingerichtet werden. Bis zum Freitag war ein Durchlass an dieser Stelle nur für Linienbusse von BremerhavenBus, für Radfahrer und Fußgänger möglich. Ab Freitag, 03.09.2021, 18 Uhr ist auch keine Durchfahrt mehr für Busse möglich. Fußgänger und Radfahrer können jedoch weiterhin die Baustelle passieren. Eine Beschilderung in der Parkstraße weist auf beiden Seiten der Baustelle auf die Verkehrsbeschränkungen hin.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell