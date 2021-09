Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Flucht vor der Polizei endet mit Sprung ins Wasser

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstagabend, 2. September, stellte die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher in Bremerhaven-Geestemünde. Der 42-Jährige war in eine Forschungseinrichtung an der Doppelschleuse eingedrungen und nach kurzer Flucht durch die Einsatzkräfte gefasst worden.

Gegen 20 Uhr verschaffte sich der mutmaßliche Täter gewaltsam Zugang zum Gebäude an der Straße Am Handelshafen. Als er während der Tatausführung von einem Sicherheitsmitarbeiter überrascht wurde, ergriff der Bremerhavener zu Fuß die Flucht. Als er den Streifenwagen der hinzugerufenen Polizei erblickte, sprang der Mann in Höhe der Doppelschleuse in das Hafenbecken des Handelshafens, um sich einer Festnahme zu entziehen. Nachdem er dieses durchschwommen hatte, wurde er von Polizeikräften auf der gegenüberliegenden Seite festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell