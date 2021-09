Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Cabrio-Fahrer verliert Auto und Führerschein

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 01.09.2021 fuhr ein Mann mit seinem weißen Cabriolet durch die Lloydstraße. Gegen 20.00 Uhr fiel der auffällige offene Wagen in Höhe der Bürgermeister-Smidt-Straße einer Polizeistreife durch seine hohe Geschwindigkeit auf. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle. Das blieb dem Fahrer des BMW 435D nicht verborgen. Um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, bog er Rotlicht in die Barkhausenstraße in Richtung Roter Sand ab und beschleunigte sein Fahrzeug hier maximal auf über 100 km/h. In den angrenzenden Nebenstraßen versuchte der Fahrer die Verfolger abzuschütteln und versteckte sich anschließend erfolglos auf einem Garagenhof in der Rudloffstraße. Kurz darauf fand hier die Verkehrskontrolle statt. Von den Polizisten wurde dem 31-Jährigen eine Verkehrsstraftat gemäß §315d StGB (Verbotene Kraftfahrzeugrennen) vorgeworfen und er muss sich nun als Beschuldigter in einem Strafverfahren verantworten. Sein BMW-Cabrio, die Fahrzeugschlüssel, die Zulassungsbescheinigung und sein Führerschein wurden zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt. Die Polizei sucht andere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Beschuldigten behindert oder gefährdet wurden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3165 entgegengenommen.

