POL-Bremerhaven: Radfahrerin will Ball ausweichen und stürzt

Am Nachmittag des 01.09.2021 kam es in Bremerhaven-Geestemünde zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Gegen 17.15 Uhr befuhr die 47-Jährige mit ihrem Fahrrad die Verdener Straße in Richtung Borriesstraße. In diesem Moment flog ein Ball vom Spielplatz am Berliner Platz auf die Fahrbahn. Beim Versuch dem Fußball auszuweichen, kam die Frau zu Fall und stürzte auf den Asphalt. Dabei erlitt sie Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

