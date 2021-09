Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mülleimer abgetreten

Bremerhaven (ots)

Ein 38 Jahre alter Mann wurde am späten Dienstagabend von der Polizei festgenommen, weil er in der Langener Landstraße einen Mülleimer beschädigt haben soll. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet die Zeugen des Vorfalls sich zu melden. Drei Zeugen hatten den 38-Jährigen kurz vor 22.30 Uhr dabei beobachtet, wie er an einem Bushaltestellenhäuschen einen Müllbehälter aus der Befestigung trat. Die Polizei wurde gerufen und konnte den Beschuldigten abseits der Haltestelle festnehmen. Er musste den Beamten auf das Revier folgen und blieb vorerst im Gewahrsam der Polizei. Zu den Gründen seines Verhaltens äußerte sich der Tatverdächtige nicht. Da die Zeugen zwischenzeitlich den Tatort verlassen hatten, bitten die Ermittler der Polizei jetzt darum, dass sie sich mit den Beamten in Verbindung setzen.

