Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: E-Scooter ohne Versicherungsschutz und ohne Licht unterwegs

Bremerhaven (ots)

Mit einem unbeleuchteten E-Scooter war am Dienstag, 31. August, gegen 23.35 Uhr ein 25-jähriger Bremerhavener im Stadtteil Geestemünde unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung der Bremerhavener Polizei sah dies und stellte darüber hinaus fest, dass sich an dem motorisierten Kleinfahrzeug auch kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen befand. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Rollerfahrer an, dass das Fahrzeug zwar angemeldet sei, er die zu montierenden Kennzeichen aber noch nicht erhalten habe. Ihm sei bewusst, dass er eigentlich nicht hätte fahren dürfen. Außerdem habe er vergessen, die Beleuchtung einzuschalten. Die Beamten untersagten dem 25-Jährigen die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

