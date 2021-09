Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Feuer vor Mehrfamilienhaus

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 1. September, geriet Sperrmüll, der vor einem Mehrfamilienhaus in der Verdener Straße abgelegt wurde, aus bisher unbekannter Ursache in Brand.

Aufmerksame Nachbarn hatten gegen 2.45 Uhr das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Polizei traf schnell am Einsatzort ein. Die engagierten Beamt:innen führten erste Maßnahmen durch, um eine weitere Ausbreitung des Feuers bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu verhindern und dämmten das Feuer mit Feuerlöschern ein. Kurz darauf übernahm die Feuerwehr dann die Löscharbeiten.

Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-4444 entgegengenommen.

