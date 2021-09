Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum 01.09.2021 drang ein unbekannter Täter in ein Mehrparteienhaus in der Wiener Straße ein. Zwischen ca. 21.00 Uhr und 01.00 Uhr gelangte der Unbekannte im Bereich einer Baustelle auf das Grundstück. Durch ein auf Kipp stehendes Fenster konnte der Täter in eine der Wohnungen eindringen und die Räume durchsuchen. Während die Mieterin fest schlief, wurden ihr eine Geldbörse mit Bargeld und vielen persönlichen Dingen sowie die Hörgeräte der 94-Jährigen gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3221 entgegengenommen.

