Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Heckscheibe eingeschlagen und Werkzeug entwendet

Bremerhaven (ots)

In der Zeit von Montag, 30. August 20.00 Uhr, bis Dienstag, 31. August 6.20, Uhr kam es in Bremerhaven-Mitte zu einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug.

Unbekannte Täter schlugen die Heckscheibe eines in der Hannastraße geparkten weißen VW-Caddy ein und entwendeten ein rotes Gasmessgerät im Wert von 2.500 Euro. Der 28-jährige Mitarbeiter eines Energie- und Wasserversorgungsunternehmens stellte das Fahrzeug in einer Parklücke in der Hannastraße ab. Als er am nächsten Morgen zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass die Heckscheibe eingeschlagen und das Gasmessgerät entwendet wurde. Hinweise nimmt die Polizei Bremerhaven unter der Telefonnummer 0471/ 953-3221 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell