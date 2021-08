Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autofahrer schiebt 4 PKW zusammen

Bremerhaven

Am Mittag des 30.08.2021 erkannte ein Mann eine sich vor ihm entwickelnde Verkehrssituation zu spät und verursachte einen größeren Auffahrunfall. Gegen 14.40 Uhr befuhr ein Autofahrer den linken Fahrstreifen der Langener Landstraße stadtauswärts. In Höhe eines Supermarktes wollte der 53-Jährige links auf eine Grundstückszufahrt einbiegen. Er blinkte und musste anhalten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Drei Autofahrer:innen hielten darauf hinter dem Abbieger an. Ein nun nachfolgender Autofahrer (27) erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Anpralls wurden die vor ihm wartenden Fahrzeuge zusammengeschoben. Dabei wurden 3 Beteiligte verletzt. Der Verursacher wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 16.000 Euro. 2 Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

