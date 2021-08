Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hoher Sachschaden bei Unfall auf Supermarktparkplatz

Drei kaputte Autos, zwei Betäubungsmittel, ein beschlagnahmter Führerschein und ein Sachschaden von geschätzt 16.000 Euro: Das sind die Eckwerte eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 25. August, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Rudloffstraße in Bremerhaven-Mitte ereignet hat. Dabei waren zunächst der Fahrer eines Opels und der Fahrer eines Dacias auf dem Parkplatz miteinander kollidiert. Der Dacia rollte nach der Kollision weiter und stieß mit einem geparkten VW zusammen. Der Opel und der Dacia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am VW entstanden Blechschäden. Verletzt wurde keine der beteiligten Personen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizisten Auffälligkeiten beim Opel-Fahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest fiel positiv auf Kokain und Metamphetamine aus. Eine ärztliche Blutentnahme wurde angeordnet, den Führerschein des Opel-Fahrers stellte die Polizei sicher.

