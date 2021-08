Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Überfall auf Tabakladen - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Am Mittwochabend, 25.08.2021, betrat gegen 20.10 Uhr ein Mann den Tabak-Kiosk in der Ludwigstraße 4 und bedrohte die Angestellte mit einer Waffe. Der Täter war ca. 170 cm groß, hatte eine schlanke Statur und sprach akzentfrei Deutsch. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke/Hoodie und einer langen, hellen Jeanshose. Der Täter drängte die Angestellte zur Kasse und nahm hier Bargeld an sich. Anschließend flüchtete der Räuber in Richtung Borriesstraße oder in Richtung Innenstadt. Die Angestellte erlitt einen Schock und musste medizinisch versorgt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471 / 953-4444 entgegengenommen.

