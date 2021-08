POL-Bremerhaven: 2 Leichtverletzte nach Kollision

Polizei Bremerhaven

Am Abend des 25.08.2021 kam es zu einem Verkehrsunfall in Bremerhaven Weddewarden. Gegen 18.50 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem PKW die Wurster Straße stadtauswärts. Auf der nassen Fahrbahn verlor die 45-Jährige im Kurvenbereich in Höhe Am Büttel die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sie mit dem PKW einer 52-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt stadteinwärts unterwegs war. Nach der Kollision schleuderte die Verursacherin in den Seitenraum und kam an einem Baum zum Stillstand. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrerinnen wurden jeweils leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

