Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto mutwillig mit Farbe beschädigt - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Wochen zweimal dasselbe Auto in der Bremerhavener Innenstadt mit dunkler Farbe besprüht und bemalt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die erste Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Freitag, 13. August und Sonnabend, 14. August. In dieser Zeit wurde der weiße Kleinwagen großflächig mit stark haftender dunkler Farbe beschmiert. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß an der Schifferstraße in der Stadtmitte geparkt. Zu diesem Zeitpunkt fand unweit die Veranstaltung Maritime Tage statt, sodass möglicherweise Besucher des Hafenfestes etwas beobachtet haben könnten. Nachdem zwischenzeitlich mit großem Aufwand versucht wurde, die Farbe notdürftig zu entfernen, fand nun in der Zeit von Dienstag, 17. August, bis Montag, 23. August, eine erneute mutwillige Beschädigung des Fahrzeugs mit Farbe statt. Der Kleinwagen war wiederum im Bereich Schifferstraße/Keilstraße/Preßburger Straße abgestellt. Wer Hinweise auf die Täter geben kann oder auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei Bremerhaven unter 0471/953-4444 zu kontaktieren.

