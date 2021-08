Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nachlässigkeit ermöglicht Diebstahl

Bremerhaven (ots)

Am Mittag des 25.08.2021 kam es zu einem Diebstahl in einem Einfamilienhaus in Speckenbüttel. In der Johannisburger Straße war der Hauseigentümer gegen 14.45 Uhr mit Gartenarbeiten beschäftigt und brachte die Abfälle mit dem Fahrrad zur nahegelegen Deponie. Dabei ließ der 76-Jährige die Haustür offen. Seine Ehefrau blieb zu Hause. Die offenstehende Haustür wurde offensichtlich von einem vorbeifahrenden Radfahrer erkannt. Der Unbekannte stellte sein Rad vor dem Haus ab und begab sich unbemerkt in das Gebäude. Der Täter durchsuchte die Räume und entwendete Schmuck und Bargeld. Dabei verursachte er Geräusche. Die Ehefrau rief nach ihrem Mann, ob er der Verursacher sei. Doch der kam gerade wieder zur Tür herein. Als die Eheleute der Sache nachgingen, flüchtete der Dieb durch ein Fenster auf die Terrasse. Sein Fahrrad ließ er zurück. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3221 entgegengenommen.

