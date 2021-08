Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Am Abend des 25.08.2021 kam es in Bremerhaven Geestemünde zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrerin verletzt wurde. Gegen 20.45 Uhr befuhr ein junger Mann mit seinem PKW die Friedrich-Ebert-Straße in nördlicher Richtung und wollte bei Grünlicht in die Bismarckstraße abbiegen. Dabei achtete der 20-jährige Fahranfänger nicht ausreichend auf einen entgegenkommenden PKW und es kam zu einer heftigen Kollision im Kreuzungsbereich. Die entgegenkommende Fahrerin (80) konnte einen Unfall nicht mehr verhindern. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten PKW waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Spezialfirma reinigte den Kreuzungsbereich von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

