POL-Bremerhaven: Mit SUV Unfall verursacht und anschließend durch Innenstadt geflüchtet

Bremerhaven (ots)

Nach einem schweren Unfall mit anschließender Fahrerflucht durch die Bremerhavener Innenstadt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls und mögliche weitere Geschädigte. Am vergangenen Sonnabend, 21. August, war es zunächst auf der Columbusstraße im Stadtteil Mitte zu einem Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer, der in nördlicher Richtung unterwegs war, wartete gegen 15.20 Uhr mit seiner Maschine an einer roten Ampel in Höhe des Parkplatzes am Alfred-Wegener-Institut. Mit hoher Geschwindigkeit kam aus Richtung Kennedybrücke ein dunkler Pkw, wahrscheinlich ein SUV, gefahren und prallte in das ordnungsgemäß an der Ampel stehende Motorrad. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer zu Boden geschleudert. Dabei verletzte sich dieser dank guter Schutzausrüstung und -kleidung nur leicht. Sein Motorrad hingegen wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Der Unfallverursacher beschleunigte nach der Kollision, lenkte an der Unfallstelle vorbei, fuhr nordwärts weiter über die Columbusstraße und bog nach rechts in die Kirchenstraße ab. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr der SUV-Fahrer weiter Richtung Prager Straße, was an dieser Stelle für Pkw-Verkehr nicht erlaubt ist. Dabei überquerte er auch die Fußgängerzone der Bürgermeister-Smidt-Straße, offenbar ohne Rücksicht auf querende Passanten zu nehmen. Nach dem Abbiegen in die Prager Straße flüchtete der SUV-Fahrer in unbekannte Richtung.

Die Polizei Bremerhaven bittet um Hinweise auf das Fahrzeug, den Unfallverursacher und dessen weitere Fahrtstrecke vor und nach dem Unfall. Wem das Fahrzeug am Sonnabendnachmittag im Stadtgebiet aufgefallen ist oder wer gegebenenfalls durch die rücksichtslose Fahrweise gefährdet wurde, wird gebeten, sich unter 0471/953-3163 bei der Polizei zu melden.

