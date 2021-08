Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Bremerhaven (ots)

Am Dienstagmorgen, 24. August 2021, ereignete sich im Bremerhavener Ortsteil Königsheide ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos im Kreuzungsbereich zusammenstießen. Nach ersten Erkenntnissen gab es neben den mittleren Sachschäden an beiden Fahrzeugen keine Personenschäden.

Der Verkehrsunfall an der Cherbourger Straße/ Langener Landstraße ereignete sich gegen 9.00 Uhr. Ein 64-jähriger Mann war aus Richtung Hafen gekommen und befuhr die Cherbourger Straße in Richtung Autobahn. Im Kreuzungsbereich mit der Langener Landstraße fuhr der Mann mit seinem BMW bei grünem Ampellicht in den Kreuzungsbereich, wo es zu einer Kollision mit einem Hyundai kam. Der 79-jährige Hyundai-Fahrer war aus Richtung Langen gekommen und beabsichtigte von der Langener Landstraße nach links ebenfalls in Richtung Autobahn abzubiegen. Der Mann war bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich gefahren und musste dort wegen Gegenverkehr längere Zeit warten. Als er wieder anfuhr kam es zu einer Kollision mit dem BMW.

