Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frau reagiert aggressiv - Polizei beschlagnahmt PKW und Führerschein

Bremerhaven (ots)

Große Aufregung herrschte am Nachmittag des 24.08.2021 auf dem Wilhelm-Kaisen-Platz. Gegen 17.00 Uhr wollte eine Frau den dort aufgebauten "Sommermarkt" durch den Ausgang des umzäunten Geländes betreten. Pandemiebedingt ist das Betreten des Veranstaltungsraums jedoch nur durch den deutlich ausgewiesenen Eingang an der gegenüberliegenden Seite vorgeschrieben. Hier müssen sich die Besucher mit einer App registrieren. Die Dame weigerte sich jedoch, diesem Reglement zu folgen und betrat das Veranstaltungsgelände widerrechtlich durch den Ausgang. Ein Mitarbeiter der hier eingesetzten Security-Firma reagierte sofort und sprach die Besucherin an. Die 47-Jährige reagiert sehr aggressiv und filmte den Security-Mitarbeiter mit ihrem Handy. Damit war der 27-Jährige nicht einverstanden und verlangte, dass die Aufnahmen von ihm wieder gelöscht werden. Da die Frau den Markt nicht wieder verlassen wollte, wurde gegen sie ein Platzverweis ausgesprochen. Daraufhin biss die Frau dem Security-Mitarbeiter in den Arm. Die Polizei wurde gerufen. Die 47-Jährige lief nun wieder zurück zu ihrem PKW und fuhr aus der Parklücke gezielt auf den Markt-Wächter zu. Dieser musste zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden. Die Polizei kam auf diese Situation zu. Zeugen bestätigten das äußerst aggressive Auftreten der Beschuldigten. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und §315b Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr. Die Beamten beschlagnahmten den PKW der Frau sowie ihren Führerschein zur Vorbereitung der Einziehung.

