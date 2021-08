Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer prallt gegen Verkehrszeichen und wird schwer verletzt

Bremerhaven (ots)

Schwer verletzt wurde am Montag, 23. August, ein 57 Jahre alter Fahrradfahrer in Bremerhaven-Geestemünde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann gegen 13 Uhr mit einem Pedelec auf dem östlichen Radweg der Schillerstraße in nördlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung der Straße Süderwürden prallte der Radfahrer aus noch unbekanntem Grund gegen den Pfosten eines Verkehrszeichens. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der Mann ein medizinisches Problem hatte. Der 57-Jährige, der keinen Helm trug, fiel zu Boden. Die Insassen eines entgegenkommenden Autos bemerkten den verunfallten Radfahrer, alarmierten die Einsatzkräfte und leisteten Erste Hilfe. Der Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstanden Lack- und Blechschäden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell