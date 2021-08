Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Wildpinkler in der Baumarkt-Ausstellung

Bremerhaven (ots)

Einer Polizeistreife fiel in der Nacht zum heutigen Dienstag, 24. August, gegen 0.30 Uhr in Bremerhaven-Lehe ein Mann auf, der auf die frei zugängliche Warenausstellung eines Baumarktes an der Melchior-Schwoon-Straße urinierte. Selbst als der Streifenwagen in unmittelbarer Nähe des Wildpinklers stoppte, machte dieser keine Anstalten sich zu verpieseln, sondern beschmutzte weiter die im Außenbereich gelagerten Bodenbeläge des Baumarktes. Auf sein Verhalten angesprochen gab der 41-Jährige an, es nicht mehr zu einem Baum geschafft zu haben - so dringend sei es gewesen. Kurz darauf durfte er seines Weges gehen: mit leerer Blase und einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige in der Tasche.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell