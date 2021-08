Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer nutzt Handy und prallt gegen Auto

Bremerhaven (ots)

Entgegen der Fahrtrichtung und mit einem Mobiltelefon in der Hand unterwegs war ein Fahrradfahrer am Sonntagabend, 22. August, gegen 21.30 Uhr an der Borriesstraße in Bremerhaven-Geestemünde. Ein Blick aufs Telefon sorgte nach ersten Erkenntnissen der Polizei sodann dafür, dass der Radler ein Auto übersah, das in der Einmündung der Pratjestraße stand. Dessen Fahrer beabsichtigte, in die Borriesstraße einzubiegen. Der offenbar abgelenkte Radfahrer stieß mit dem Pkw zusammen. Dabei kam es zu leichten Beschädigungen am Auto. Die beteiligten Männer blieben unverletzt. Für den Radfahrer wird der Unfall zwei Bußgelder nach sich ziehen: wegen Fahrens auf der falschen Straßenseite und der Handynutzung während der Fahrt.

