POL-Bremerhaven: Unter Drogeneinfluss im Auto eingeschlafen

Bremerhaven (ots)

Ein 49-jähriger Mann ist am frühen Montagmorgen, 23. August 2021, offensichtlich unter Drogeneinfluss in seinem Fahrzeug eingeschlafen.

Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei, weil sie gegen 3.00 Uhr, eine hilflose Person in einem Pkw auf einem Tankstellengelände in der Barkhausenstraße vermuteten. Der Mann soll mit seinem VW-Golf zunächst an eine Tanksäule rangefahren und dort bei laufendem Motor eingeschlafen sein. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, wachte der 49-Jährige auf und stieg aus dem Fahrzeug aus. Im Rahmen einer Kontrolle zeigte der Fahrer Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Urintest verlief positiv. Zur genauen Feststellung der Drogenbeeinflussung wurde der Beschuldigte festgenommen und zur Wache gebracht. Dort wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

