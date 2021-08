Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verletzte nach Schlägerei

Bremerhaven (ots)

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, 22.08.2021, kam es in der Barkhausenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Gegen 03.15 Uhr befanden sich 5 junge Männer (23-24J.) auf dem Nachhauseweg. In Höhe der Schleusenstraße kamen ihnen 2 angetrunkene Männer (23/26J.) entgegen. Als die Gruppen aufeinandertrafen, entwickelte sich sofort ein Streitgespräch, das in Handgreiflichkeiten eskalierte und die Männer schlugen aufeinander ein. Die Polizei wurde gerufen. Die Beamt:innen trennten die Kontrahenten. Drei von ihnen erlitten bei dem Schlagabtausch leichte Verletzungen im Gesicht. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

