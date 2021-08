Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hochwertige SUV von Firmengelände gestohlen

Bremerhaven (ots)

In der Nacht von Freitag, 20.08.2021, auf Sonnabend, 21.08.2021, wurden von dem Gelände eines Logistik-Unternehmens am Bremerhavener Amerikaring vier hochwertige SUV gestohlen. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Lagerhalle und kamen hier in den Besitz der Fahrzeugschlüssel. Die Täter entfernten unbemerkt ein großes Zaunelement. Anschließend fuhren sie 4 schwarze Neufahrzeuge vom Typ Mercedes G 400 D Landaulet (Karosserie deren hinteres Dachteil wie ein Cabriolet komplett geöffnet werden kann) im Wert von jeweils über 100.000 Euro vom Speditionsgelände. Die Kriminalpolizei ermittelt und fahndet nach den auffälligen Fahrzeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-4444 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell