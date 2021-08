Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkene Radfahrerin bestohlen - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zu Freitag, 20. August 2021, wurden einer 62-jährigen Frau von einem unbekannten Täter ihr Handy und ihre Geldbörse gestohlen.

Kurz vor Mitternacht war die alkoholisierte Frau mit ihrem Fahrrad in Grünhöfe unterwegs. Sie verlor in der Borsigstraße die Kontrolle über ihr Rad, kam zu Fall und stürzte in ein Gebüsch. Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkte dies, hielt freundlicherweise an und half der Frau wieder auf. Kurze Zeit später bemerkte die Radfahrerin, dass ihr Smartphone und ihre Geldbörse samt Inhalt von dem Unbekannten Autofahrer entwendet wurden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/ 953-3321 entgegengenommen.

