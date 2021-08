Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrer steht unter Medikamenten- und Drogeneinfluss

Bremerhaven (ots)

Am Mittag des 19.08.2021 fuhr gegen 13.40 Uhr ein PKW in der Hinrich-Schmalfeldt-Straße an der Stadtverwaltung vorbei. Eine Streife der Polizei bemerkte die unsichere Fahrweise und hielt den Dacia an. Der Fahrer war schläfrig und extrem blass. Der 38-Jährige gab zu, Kokain und Cannabis konsumiert zu haben. Dazu nimmt er noch Tabletten ein, die eine beruhigende und angstlösende Wirkung haben. Da der Beschuldigte einen Drogenschnelltest verweigerte, wurde er festgenommen und zur Wache gebracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Diese wurde bereits vor mehreren Jahren entzogen. Der von ihm benutzte PKW wurde zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt.

