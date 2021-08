Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fußgänger hält Verkehr an

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 19.08.2021 kam es zu einer gefährlichen Situation in der Weserstraße. In Höhe der Grodenstraße lief gegen 21.45 Uhr ein Fußgänger mit ausgestreckten Armen auf die Fahrbahn. In diesem Moment näherten sich zwei Motorradfahrer. Die jungen Männer konnten gerade noch rechtzeitig abbremsen. Als sie um den späteren Beschuldigten herumfahren wollten, versuchte dieser die Motorradfahrer festzuhalten. Die Polizei wurde gerufen. Die Beamt:innen stellten fest, dass der Fußgänger betrunken war. Der 41-Jährige schaffte es nicht, einen Alkoholtest durchzuführen. Gegen ihn wird wegen Nötigung ermittelt.

