POL-Bremerhaven: Fahrradschlüssel abgebrochen - Radfahrer knackt eigenes Schloss

Bremerhaven (ots)

Argwöhnisch beobachteten Passanten einen Mann, der am Mittwochabend, 18. August 2021, gegen 19 Uhr offenbar ein Fahrrad stehlen wollte und alarmierten die Polizei. Die Beamten waren schnell vor Ort und konnten die Angelegenheit aufklären.

Dem 20-Jährigen Radfahrer passierte im Parkhaus an der Straße Am Alten Hafen ein Malheur. Dort hatte er sein Zweirad mit einem Fahrradschloss an einen Fahrradständer angeschlossen. Bei dem Versuch, das Schloss wieder aufzuschließen, brach der Schlüssel ab und blieb im Schloss stecken. Mit einer Kneifzange und einem Hammer versuchte der Mann sein eigenes Fahrradschloss mit Gewalt aufzubrechen. Bei den Passanten erweckte es den Anschein einer Straftat. Der Radfahrer konnte den eingesetzten Polizist:innen einen Eigentumsnachweis vorlegen, wollte keine fremde Hilfe annehmen und versuchte weiterhin sein Fahrrad aufzuschließen.

Die Polizei Bremerhaven lobt das Engagement der aufmerksamen Zeugen.

