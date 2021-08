Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kollision mit geöffneter Autotür

Bremerhaven (ots)

In Bremerhaven Leherheide kam es am Mittag des 18.08.2021 zu einem Verkehrsunfall. In der Hans-Böckler-Straße öffnete gegen 12.40 Uhr eine Autofahrerin an ihrem auf dem Seitenstreifen geparkten PKW hinten links die Beifahrertür ein Stück, um etwas in ihren Wagen zu legen. In diesem Moment fuhr ein LKW vorbei und die Autotür schlug ganz auf. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen PKW und LKW, bei ca. 1.500 Euro Sachschaden entstand. Personen wurden nicht verletzt.

