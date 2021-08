Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkene Frau in Gewahrsam genommen

Bremerhaven (ots)

In der Cherbourger Straße beobachtete am Nachmittag des 18.08.2021 ein Passant eine Frau, die gegen 17.30 Uhr hilflos in einer Bushaltestelle in Höhe des Lotjweges lag. Als der Passant die Frau ansprach, sprang sie auf und torkelte auf Socken in Richtung der vielbefahrenen Fahrbahn um sie augenscheinlich zu überqueren. Ihre Wertsachen ließ sie in der Haltestelle zurück. Der Mann griff beherzt zu und verhinderte Schlimmeres. Der Zeuge benachrichtigte die Polizei. Als die Beamt:innen eintrafen, lief die volltrunkene Frau auf dem Gehweg im Kreis. Dabei konnte sich die 31-Jährige kaum auf den Beinen halten und drohte jederzeit hinzufallen. Sie war orientierungslos und ein Gespräch mit ihr war kaum möglich. Eine Ingewahrsamnahme zum eigenen Schutz war unumgänglich.

