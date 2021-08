Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Garage aufgebrochen

Unbekannte Täter haben am vergangenen Montag, oder in der Nacht zum Dienstag (17.08.2021) in der Boschstraße eine Garage aufgebrochen und neben Werkzeugen u. a. ein Motorrad gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Am Dienstagvormittag wurde die Polizei über den Einbruch informiert und zum Tatort gerufen. Der oder die Täter haben das Garagentor aufgebrochen und das Fahrzeug samt Helm und Motorradbrille gestohlen. Es handelte sich um ein Motorrad der Marke Junak M10. Sie war überwiegend cremefarben und hatte einen schwarzen Sitz. Darüber hinaus mussten die Einbrecher aber auch noch einen Rasenmäher, einen IT-Stromversorger und zahlreiches Werkzeug wegschaffen. Eine Zeugin meinte, zwischen 22 und 23 Uhr Motorradgeräusche vom betreffenden Garagenhof gehört zu haben. Die Ermittler der Polizei hoffen nun, dass weitere Zeugen Hinweise zum Tatablauf geben können.

