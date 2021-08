Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb mit Faible für Anti-Schuppen-Shampoo

Bremerhaven (ots)

Auf frischer Tat ertappt wurde ein mutmaßlicher Ladendieb am späten Dienstagnachmittag, 17. August. Gegen 17.30 Uhr wurde die Bremerhavener Polizei zu einem Drogeriemarkt an der Hafenstraße gerufen. Ein Ladendetektiv hatte einen Mann dabei beobachtet, wie dieser eine große Menge Anti-Schuppen-Shampoo in seinen Rucksack steckte und weitere am Körper verbarg. Als die Polizist:innen den 41-jährigen Tatverdächtigen zur Herausgabe der Waren aufforderten, staunten sie nicht schlecht: 21 Flaschen eines Marken-Shampoos im Verkaufswert von mehr als 90 Euro kamen zum Vorschein. Ob der 41-Jährige die Produkte zur eigenen Haarpflege verwenden wollte, blieb offen. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Der Drogeriemarkt sprach ihm ein Hausverbot aus.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell