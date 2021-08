POL-Bremerhaven: Einbruch in Juweliergeschäft

Polizei Bremerhaven

Am Abend des 17.08.2021 kam es zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Bremerhaven Geestemünde. Gegen 22.20 Uhr wurden Anwohner durch laute Geräusche auf den gewaltsamen Vorgang in der Grashoffstraße aufmerksam und alarmierten die Polizei. Ein Einbrecher hatte mit einer Axt ein kleines Loch in eines der Schaufenster geschlagen und sich so Zugang zu der dahinter befindlichen Auslage verschafft. Der Täter griff mit der Hand hinein und entwendete mehrere Schmucksteine. Er konnte vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung des nahegelegenen Hauptbahnhofs flüchten. Die Kriminalpolizei fahndet nach dem Täter und sucht Zeugen. Der Flüchtige ist auffällig hellhäutig, ca. 175 cm groß und trug einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite und hatte eine schwarze Mütze auf. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471 / 953-4444 entgegengenommen.

