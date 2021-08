Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Baum fällt auf parkende Autos

Große Aufregung herrschte am frühen Dienstagmorgen, 17. August 2021 in Bremerhaven-Lehe. Ein Sturmtief zog in der vergangenen Nacht über die Seestadt.

In Lehe wurde gegen 4 Uhr ein 20 Meter hoher Baum, der am Rande des Parkplatzes in der Dionysisusstraße stand, von einer Windböe erfasst und fiel auf mehrere abgestellte Fahrzeuge. Schnell sperrten die Rettungskräfte den Bereich weiträumig ab, weil weitere Bäume bedrohlich wackelten.

Das Gartenbauamt beseitigte kurz darauf die eingetretenen Schäden. Der umgestürzte Baum lag quer auf dem Parkplatz und hatte einen Kleinwagen unter sich begraben. An dem Polo entstand Totalschaden. Drei weitere Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt. Um weitere Schäden zu verhindern, mussten andere geparkte Fahrzeuge, deren Halter nicht erreicht werden konnten abgeschleppt werden. Die Polizei schätz den entstandenen Sachschaden auf circa 35.000 Euro.

