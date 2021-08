Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer übersehen

Bremerhaven (ots)

Am Nachmittag des 16.08.2021 kam es zu einem Verkehrsunfall in Geestemünde. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein Autofahrer die Borriesstraße stadtauswärts und wollte an der Kreuzung rechts in die Columbusstraße einbiegen. Dabei achtete der 59-Jährige nicht ausreichend auf einen Radfahrer, der dort entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Radweg stadteinwärts unterwegs war. Es kam zu einer Kollision, bei der der Radfahrer über die Motorhaube stürzte. Der 30-Jährige erlitt dabei Hautabschürfungen und Prellungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2.00 Euro.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell