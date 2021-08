Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verwundeter Mann am Freigebiet - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Einen Polizeieinsatz gab es in der Nacht zum gestrigen Sonntag, 15. August, kurz vor 2 Uhr am Freigebiet in Bremerhaven-Mitte. Ein Passant hatte eine blutende Person gemeldet, die auf dem westlichen Gehweg der Deichstraße unweit des Hochhauses Freigebiet 1 lag. Der verletzte Mann wies unter anderem eine Platzwunde am Kopf auf. Er wurde nach einer medizinischen Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Es ist unklar, wie es zu den Verletzungen des alkoholisierten 26-Jährigen gekommen ist. Der Verletzte konnte lediglich angeben, auf dem Heimweg von den Maritimen Tagen zu seiner Wohnadresse in Bremerhaven-Lehe gewesen zu sein. Da eine Fremdeinwirkung, beispielsweise durch einen Verkehrsunfall, nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei (0471/953-3163) um Hinweise.

