Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Jugendliche stehlen Rasentrimmer

Bremerhaven (ots)

Aufmerksame Anwohner beobachteten am Abend des 15.08.2021 drei junge Männer, als sie gegen 19.30 Uhr über einen 2 Meter hohen Zaun auf ein Grundstück in der Rudloffstraße kletterten. Auf dem Gelände nahe der 'Flohmarkthallen' entwendeten sie einen Rasentrimmer und flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei. Die Zeugen gaben den Beamten eine gute Personenbeschreibung. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Jugendlichen im Alter von 14- bis 15 Jahren in der Eichendorffstraße aufgegriffen werden. Nach Feststellung ihrer Personalien wurden sie in die Obhut ihrer Betreuer/Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl.

