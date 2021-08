Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mit 96 km/h auf der Stresemannstraße gemessen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven hat am gestrigen Sonnabend, 14. August, in einer Schwerpunktmaßnahme Geschwindigkeitskontrollen des motorisierten Verkehrs auf der Stresemannstraße in Höhe der Geestebrücke vorgenommen. Dort liegt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h. Zwischen 12.30 und 15.15 Uhr wurde bei insgesamt 362 Fahrzeugen mittels Lasermessgerät das Tempo überprüft. Mit ermittelten 96 km/h war ein Autofahrer fast doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt: Ihm drohen ein Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein Monat Fahrverbot. Insgesamt schrieben die eingesetzten Beamt:innen acht Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen aufgrund von Tempoverstößen im Bußgeldbereich, eine wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und verhängten 19 Verwarngelder. Hinzu kam eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss. Im Rahmen der Kontrollmaßnahme konnten die Beamt:innen zudem zwei Verkehrsteilnehmer feststellen, gegen die ein Haftbefehl bestand.

