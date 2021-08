Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Cabriolet landet bei Unfall im Graben

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Im Graben gelandet ist am Sonnabend, 14. August, ein Mercedes-Cabriolet bei einem Verkehrsunfall in Bremerhaven-Schiffdorferdamm. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war gegen 19.30 Uhr eine 39-jährige Autofahrerin auf dem Johann-Wichels-Weg in östlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung mit dem Höllenhammsweg und der Gagelstraße verlor sie aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in einen Graben. Dort kam sie an einem Werbeschild zum Stehen. Die Frau und ihr Beifahrer gaben an, keine Verletzungen davongetragen zu haben. Da sich den Polizeibeamten der Verdacht aufdrängte, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Das Cabriolet war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell