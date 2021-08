Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streit eskaliert

Bremerhaven (ots)

Gestern Mittag gerieten gegen 14.20 Uhr ein Fußgänger und ein Autofahrer am Hauptbahnhof in einen verbalen Streit, der dann in Handgreiflichkeiten ausartete. Nach kurzen gegenseitigen Körperverletzungen verließen die Personen den Ort.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei waren am Streit in der Friedrich-Ebert-Straße ein 80-jähriger Autofahrer und ein 37-jähriger Fußgänger beteiligt. Angeblich hatte der Autofahrer ein Kind angefahren und andererseits der Fußgänger grundlos gegen den Pkw getreten. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an, verletzte Personen hat es augenscheinlich nicht gegeben.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell