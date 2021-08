Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Geschäftsräume

Bremerhaven (ots)

Polizei sucht Zeugen.

Am vergangenen Wochenende im Zeitraum von Freitag, 6.8.2021, 17.45 Uhr, bis Sonntag, 8.8.2021, 8.00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude in der Deichstraße in Bremerhaven-Mitte ein. Unter Hinzunahme eines Fahrzeugs wurde ein etwa 100 x 70 Zentimeter großer Tresor entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei um Unterstützung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bremerhaven unter der Rufnummer 0471/ 953-4444 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell