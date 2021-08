Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autofahrerin verletzt Radfahrerin beim Abbiegen

Bremerhaven (ots)

An der Hand verletzt wurde eine 52 Jahre alte Radfahrerin am Mittwoch, 11. August, in Bremerhaven-Lehe. Die Radfahrerin war gegen 16.40 Uhr auf dem stadtauswärtigen Radweg entlang der Spadener Straße unterwegs. Als sie die Einmündung des Dwarswegs überqueren wollte, bog zur selben Zeit eine 21-jährige Autofahrerin in den Dwarsweg ab, ohne die Vorfahrt der Radfahrerin zu beachten. Es kam zur Kollision, infolge derer die 52-Jährige stürzte. Das Unfallopfer erlitt Abschürfungen an den Händen. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Wunden. An dem Fahrrad und dem beteiligten Auto entstanden nur geringe Schäden. Alle Beteiligten konnten nach Ende der Unfallaufnahme selbstständig weiterfahren.

