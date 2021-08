Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Versuchte räuberische Erpressung: Wer kennt die abgebildete Person?

Bremerhaven (ots)

Die Polizei sucht im Rahmen ihrer umfangreichen Ermittlungen nun auch mit einem Foto nach einem bisher unbekannten Tatverdächtigen, der mit zwei Vorfällen in Zusammenhang gebracht wird. Wer kann Hinweise zur Person geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bremerhaven unter der Rufnummer 0471/953 - 4444 entgegen.

Am späten Freitagabend, 4. Juni 2021, wurden gegen 21.20 Uhr eine 65-jährige Frau und ein 51-jähriger Mann in der Helgoländer Straße von einem bisher unbekannten Mann mit einer Waffe bedroht. Dieser forderte die Handtasche der Frau, die sie mit sich führte. Die Frau kam dieser Aufforderung nicht nach und der Täter entfernte sich ohne die geforderte Handtasche in unbekannte Richtung.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte es der Tatverdächtige am gleichen Tag gegen 22.00 Uhr in der Hartwigstraße noch einmal. Auch dort forderte der Mann unter Vorhalt einer Waffe die Handtasche einer 63-jährigen Frau, die gerade ihre Garage verließ. Die Bremerhavenerin folgte den Anweisungen des Täters nicht und forderte den Mann auf zu gehen. Daraufhin entfernte sich der Täter ohne Beute in Richtung Bismarckstraße.

